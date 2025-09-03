Aller au menu Aller à la page

La Corée du Sud rapatrie 49 fugitifs depuis les Philippines

Write: 2025-09-04 14:02:57Update: 2025-09-04 15:29:01

La Corée du Sud rapatrie 49 fugitifs depuis les Philippines

Photo : YONHAP News

L'Agence nationale de la police (ANP) a annoncé hier avoir procédé au rapatriement forcé de 49 suspects sud-coréens ayant fui aux Philippines. Une opération record.

Parmi eux figurent l’auteur principal et ses complices d’une affaire de vol avec violence contre un ressortissant sud-coréen survenue l’an dernier à Cebu, ainsi que les membres d’un réseau gérant un site de jeux d’argent illégal évalué à plus de 5 000 miliards de wons. Leurs activités frauduleuses auraient causé des préjudices à 1 322 victimes.

Pour mener à bien cette opération d’envergure, un vol spécial a été mobilisé et une dizaine d’organismes ont apporté leur concours, parmi lesquels la Police, la Korea Airports Corporation et plusieurs ministères.

L’ANP a déclaré que cette action devait rappeler aux criminels en fuite qu’il n’existait plus de refuge pour échapper à la justice. Avant d’ajouter qu’elle poursuivrait sans relâche ses efforts pour les traquer et les arrêter.
