La fille de Kim Jong-un fait ses débuts sur la scène diplomatique

Photo : YONHAP News

En visite en Chine, Kim Jong-un était accompagné de sa fille Kim Ju-ae. Les photos publiées par l’agence de presse du régime la montrent descendant du train spécial immédiatement derrière son père. La fillette de 12 ans apparaît également lors de la cérémonie d’accueil, se tenant aux côtés de hauts responsables chinois et devant plusieurs cadres nord-coréens de premier plan.Depuis sa première apparition publique en 2022, celle qui semble être destiné à succéder à Kim III a progressivement assumé un rôle comparable à celui d’une Première dame mais uniquement en Corée du Nord. Sa présence à Pékin marque ainsi sa première apparition sur la scène internationale. Certains analystes considèrent ce geste comme la volonté d’afficher l’adolescente à l’étranger comme une héritière potentielle.Toutefois, d’autres observateurs jugent qu’il serait prématuré d’y voir une désignation officielle de successeur, compte tenu de son âge, de son statut féminin dans une société patriarcale et de l’absence d’un parcours établi. Son absence au balcon de Tian’anmen lors du défilé militaire aux côtés est également vue comme l'intention de tempérer ces spéculations.