Kim Jong-un et Xi Jinping tiennent un sommet à Pékin

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen et le président chinois ont tenu, hier à Pékin, leur premier sommet depuis plus de six ans. Au cours de cette rencontre, ils ont salué leurs relations d’amitié et souligné la nécessité de renforcer la communication et la coopération.Selon l’agence de presse chinoise Xinhua, Kim Jong-un a exprimé son souhait d’élargir la coopération économique et a affirmé son soutien à Xi Jinping sur ses intérêts fondamentaux, notamment la question de Taïwan. En revanche, aucune mention n’a été faite concernant la dénucléarisation de la péninsule coréenne.Après un séjour de cinq jours, le plus long de ses déplacements en Chine, Kim III a quitté Pékin à bord de son train spécial dans la nuit de jeudi à vendredi. La KCNA, qui a également rapporté ce matin le face-à-face entre les deux dirigeants, a qualifié cette visite d’occasion historique démontrant l’immuabilité et l’invincibilité de l’amitié des deux pays.