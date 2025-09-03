Premier échange téléphonique entre Lee Jae Myung et Ukhnaa Khurelsukh

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu pour la première fois, hier au téléphone, avec son homologue mongol. A cette occasion, Lee Jae Myung et Ukhnaa Khurelsukh se sont réjouis du développement spectaculaire de la coopération Séoul-Oulan Bator dans divers domaines depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, en 1990.D’après la porte-parole du Bureau de Yongsan, les deux dirigeants sont alors convenus d’approfondir davantage le partenariat stratégique et de relancer les échanges humains entre leurs pays. Des échanges qualifiés de soutien solide aux liens bilatéraux.Selon Kang Yu-jung, Lee a proposé d’élargir la coopération réciproquement bénéfique en associant les technologies avancées sud-coréennes aux abondantes ressources minières de la Mongolie. Pour sa part, Khurelsukh l’a remercié pour le soutien à ses ressortissants vivant en Corée du Sud, plus particulièrement aux travailleurs migrants.