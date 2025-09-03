Mine de Sado : Séoul ne participera pas à la cérémonie commémorative

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de ne pas participer à la cérémonie commémorative de la mine de Sado que le Japon tiendra le 13 septembre. Selon un responsable gouvernemental hier, l’exécutif a jugé qu’il fallait mentionner correctement le fait que les mineurs coréens avaient été contraints de travailler contre leur gré sous l’occupation, pour que la commémoration soit digne. Cependant, les deux parties n’ont pas trouvé de terrain d’entente sur la formulation concernant le « caractère forcé du travail » dans le discours commémoratif.En conséquence, Séoul a informé Tokyo de son absence et prévoit d’organiser une cérémonie commémorative séparée sur place. Par ailleurs, les négociations se poursuivent afin de prendre en compte la souffrance des victimes de la mobilisation forcée.Pour rappel, à la suite de l’inscription de la mine de Sado au patrimoine mondial de l’Unesco en juillet 2024, l’archipel s’était engagé à organiser chaque année une cérémonie commémorative. Mais en novembre dernier, sa tenue avait été perturbée, lorsque les deux gouvernements n’avaient pas réussi à s’accorder sur le nom de l’événement et le contenu du discours commémoratif.