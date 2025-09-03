Aller au menu Aller à la page

Séoul n’envisage pas une réunification de la péninsule par absorption du Nord

Write: 2025-09-05 09:19:34Update: 2025-09-05 09:51:55

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères, Cho Hyun, a déclaré que son pays ferait des efforts pour rétablir le dialogue avec la Corée du Nord et pour instaurer la confiance mutuelle, au lieu de chercher à l’absorber afin de réunifier la péninsule divisée. Il a fait cette remarque devant les ambassadeurs étrangers à Séoul, réunis hier pour une conférence organisée par son ministère.

Le chef de la diplomatie a également évoqué le récent déplacement de Kim Jong-un en Chine, pour les célébrations des 80 ans de la victoire sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale et réaffirmé que malgré cela, Séoul adoptait une politique nord-coréenne pragmatique et continuerait de faire preuve de patience jusqu’à ce que Pyongyang revienne à la table du dialogue.

Pour le ministre, la réconciliation intercoréenne sera non seulement utile aux deux Corées, mais contribuera aussi à la paix dans la région comme dans le monde. Il a sollicité l’intérêt et le soutien continus des représentants permanents des pays étrangers.
