Déraillement d’un funiculaire à Lisbonne : deux sud-Coréens décédés et une blessée

Photo : YONHAP News

Lors du déraillement d’un funiculaire, survenu mercredi à Lisbonne au Portugal, deux sud-Coréens ont perdu la vie. Le porte-parole du Parquet portugais a précisé, jeudi, que parmi les huit premières victimes identifiées, cinq étaient portugaises, deux sud-coréennes et une suisse.Ce matin, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a confirmé l’information indiquant qu’un homme et une femme sud-coréens étaient décédés, et qu’une autre sud-coréenne blessée était en soins intensifs dans un hôpital local.D’après les autorités portugaises, le bilan s’élève à 16 morts et 23 blessés, dont six dans un état grave. Une enquête est en cours pour connaître les causes de l’accident. Les médias locaux évoquent la possibilité que le câble servant à tirer le funiculaire en montée et à freiner en descente ait été endommagé.Lisbonne a déclaré le 4 septembre journée de deuil national. Sur le site du drame, des fleurs ont été déposées par des personnes venues rendre hommage aux victimes et des messes commémoratives ont été célébrées dans des églises.