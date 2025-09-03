Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Economie

Marché de la mémoire DRAM : SK hynix conserve la tête au deuxième trimestre

Write: 2025-09-05 10:13:13Update: 2025-09-05 11:12:02

Marché de la mémoire DRAM : SK hynix conserve la tête au deuxième trimestre

Photo : YONHAP News

SK hynix a conservé la première place du marché mondial de la DRAM au deuxième trimestre 2025. Sa part de marché a progressé de 2,6 points par rapport au premier, à 39,5 % pour un chiffre d’affaires à 12,2 milliards de dollars.

Samsung Electronics occupe toujours le deuxième rang malgré une diminution de 1,1 point de sa part de marché sur la même période, à 33,3 % avec un chiffre d’affaires de 10,3 milliards de dollars.

Alors que Samsung Electronics était leader du secteur depuis 1992, SK hynix l’a dépassé pour la première fois au premier trimestre 2025 et devrait conserver sa position pour le reste de l’année grâce à sa puissance dans les HBM. Avec plus de 50 % de part de marché pour ce type de mémoire, il en est le plus grand fournisseur aux principales entreprises du secteur des technologies de l'information, dont NVIDIA.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >