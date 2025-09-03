« Freedom Edge » : du 15 au 19 septembre au sud de Jeju

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon effectueront leurs exercices militaires combinés « Freedom Edge » du 15 au 19 septembre, dans les eaux internationales au sud-est de Jeju. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’état-major interarmées sud-coréen (JCS). Cette manœuvre « multi-domaines », la première en dix mois, vise à renforcer les capacités opérationnelles des trois pays en mer, dans le ciel comme dans le cyberespace, ainsi qu’à améliorer leur interopérabilité afin de maintenir leur coopération sécuritaire de manière solide et stable.Selon le JCS, cet entraînement est mené régulièrement en respectant les règles et le droit internationaux pour faire face aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang et pour défendre la paix et la stabilité dans la région.Sa première édition a eu lieu en juin 2024, et la seconde cinq mois plus tard, toutes deux dans les eaux internationales au sud de l’île sud-coréenne. Les trois partenaires lanceront donc « Freedom Edge » pour la première fois depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, en janvier, et l’arrivée au pouvoir de Lee Jae Myung, en juin.L’état-major sud-coréen a expliqué que les opérations détaillées à effectuer au cours des prochains exercices étaient en cours de discussion.