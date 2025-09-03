Woo Won-shik reçu par le vice-Premier ministre chinois Ding Xuexiang

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée nationale, en déplacement à Pékin où il a assisté au défilé militaire marquant les 80 ans de la victoire sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, a été reçu, hier, à un dîner à la maison d'hôtes d'Etat de Diaoyutai par le vice-Premier ministre chinois à l’Economie, aux Sciences et à l’Industrie du futur. Leur conversation a porté pour l’essentiel sur la coopération entre les deux pays.Woo Won-shik a alors affirmé que la présence de Xi Jinping au prochain sommet de l’Apec, prévu cet automne à Gyeongju, marquerait un tournant important dans le développement substantiel de la collaboration entre la Corée du Sud et la Chine. Il a également évoqué la nécessité pour les deux voisins de produire des résultats significatifs dans leurs négociations supplémentaires sur l’accord bilatéral de libre-échange (ALE) afin de multiplier les investissements respectifs de leurs entreprises. Avant de proposer de travailler main dans la main pour faire face à la crise des chaînes d'approvisionnement.Le patron du Parlement sud-coréen a souligné l’importance d’explorer ensemble les nouveaux secteurs de coopération, de lutter contre le changement climatique ou encore de doper de façon progressive les échanges culturels.En retour, Ding Xuexiang a lui aussi préconisé d’accélérer non seulement la deuxième phase des négociations sur le traité commercial, mais également d’élargir les échanges culturels comme ceux de visites croisées entre des responsables de collectivités locales et des jeunes des deux nations.