SDD : première venue d’un ministre japonais de la Défense en dix ans

Le ministère de la Défense organisera, du 8 au 10 septembre, la 14e édition du Dialogue de Séoul sur la défense (SDD), son forum annuel multilatéral sur la sécurité. Avec pour thème « Maîtriser les défis géopolitiques et instaurer la paix par la coopération », la conférence se déroulera en six sessions distinctes.Pas moins de 1 000 personnalités de 68 pays et d’organisations internationales y sont attendues. Parmi elles, les ministres de la Défense de cinq pays, dont le Japon, ainsi que le président du comité militaire de l’Otan, Giuseppe Cavo Dragone.C’est la première fois en dix ans qu’un chef de la défense nippon fera un déplacement en Corée du Sud. A cette occasion, Gen Nakatani sera reçu par son homologue sud-coréen pour un tête-à-tête. Ahn Gyu-back tiendra également une série d’entretiens bilatéraux avec plusieurs autres participants étrangers.