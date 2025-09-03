Enquêtes indépendantes : perquisitions des sièges de la Commission de l’éducation nationale et du PSS

Photo : YONHAP News

L’équipe du procureur spécial Min Joong-ki a perquisitionné aujourd’hui les locaux de la Commission de l’éducation nationale dans le cadre de ses enquêtes sur les multiples accusations portées contre Kim Keon-hee. Quatre mois après sa prise de fonctions, Yoon Suk Yeol avait créé cet organe sous son autorité et nommé à sa tête Lee Bae-yong. Or, celle-ci est soupçonnée d’avoir obtenu le poste après avoir offert une tortue en or à la conjointe du président. Les enquêteurs avaient déjà fouillé son domicile le 28 août. Après la révélation de l’affaire, elle a exprimé son intention de démissionner.Ce vendredi, l’équipe de Min a également effectué une descente au siège du Service de sécurité du chef de l’Etat (PSS), afin de se procurer les documents nécessaires pour ses investigations. Pendant le mandat de Yoon, le PSS serait intervenu dans de différentes activités frauduleuses en lien avec le déménagement de la résidence officielle du président de la République, ou encore la distribution de l’un de ses projets à un homme d’affaires qui a offert à l’ex-Première dame une montre de luxe Vacheron Constantin.Le procureur indépendant, Lee Myeong-hyeon, poursuit lui aussi ses travaux en vue d’élucider le soupçon d’ingérence du dirigeant destitué et de son ex-ministre de la Défense, Lee Jong-sup, dans les enquêtes du Corps des Marines sur la mort de l’un de ses conscrits, en juillet 2023. Son équipe se tourne désormais vers l’ancien assistant militaire de Lee, Park Jin-hee. Suspendu aujourd’hui de son poste de commandant de la 56e division de l’armée de terre, il serait lui aussi impliqué dans l’affaire.