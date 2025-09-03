Les médias nord-coréens saluent le sommet Pyongyang-Pékin

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens ont salué le dernier sommet entre Pyongyang et Pékin, le présentant comme une réussite de Kim Jong-un. L’agence de presse du régime a évalué la rencontre entre le dirigeant nord-coréen et le président chinois Xi Jinping comme une occasion historique démontrant l’immuabilité et l’invincibilité de l’amitié des deux pays.La KCNA a indiqué que les deux hommes avaient discuté des visites de haut niveau et du renforcement de la communication stratégique, laissant entendre que les échanges bilatéraux devraient s’intensifier. Avant d'ajouter qu’ils avaient également mentionné la coopération élargie sur les enjeux régionaux et internationaux.Par ailleurs, le président russe a adressé hier à son homologue nord-coréen un message de félicitations pour le 77e anniversaire de la fondation de son pays, un jour seulement après leur entretien bilatéral à Pékin. Selon le média d’Etat, Vladimir Poutine a exprimé une nouvelle fois sa gratitude pour le déploiement des troupes nord-coréennes, se disant convaincu que les deux alliés consolideraient leur partenariat stratégique global.La KCNA a également fait savoir que les dirigeants du Vietnam, de l'Iran et du Laos ont envoyé des lettres et des corbeilles de fleurs, soulignant ainsi les résultats de la diplomatie multilatérale de Pyongyang.