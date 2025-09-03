La cote de popularité de Lee Jae Myung remonte à 63 %

Photo : YONHAP News

Plus de six sud-Coréens sur dix jugent positivement le bilan du président de la République. C'est ce que révèle le dernier sondage mené par Gallup-Corée, entre le 2 et le 4 septembre auprès de 1 002 adultes. La cote de popularité de Lee Jae Myung a progressé de 4 points par rapport à il y a une semaine. 28 % des personnes interrogées portent un regard négatif sur son action, tandis que 9 % ne se prononcent pas.Parmi les raisons du soutien, la diplomatie arrive en tête avec 18 %. A l’inverse, les critiques portent en particulier sur l’économie et la vie des citoyens, mentionnées par 15 % des sondés.Concernant les partis politiques, le Minjoo de centre-gauche obtient 41 % d’opinions favorables, contre 24 % pour le Parti du pouvoir du peuple (PPP), conservateur. Le Parti de la reconstruction de la Corée et le Parti de la Réforme recueillent respectivement 4 et 3 %.L'enquête a été réalisée par téléphone avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points et un niveau de confiance de 95 %.