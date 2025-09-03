Lee Jae Myung va recevoir les patrons du Minjoo et du PPP le 8 septembre

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung s’entretiendra avec les chefs de la majorité et de l'opposition, lors d'un déjeuner prévu le 8 septembre au Bureau présidentiel de Yongsan. Selon Kim Byung-wook, son secrétaire aux affaires politiques, la réunion se déroulera librement sans ordre du jour précis.Outre les deux patrons des deux formations, Jung Chung-rae du Minjoo et Jang Dong-hyeok du Parti du pouvoir du peuple (PPP), les directeurs de leurs cabinets ainsi que leurs porte-paroles seront présents. Côté présidentiel, le chef de cabinet Kang Hoon-sik et le conseiller aux affaires politiques Woo Sang-ho y assisteront.Après cette rencontre, un tête-à-tête est prévu entre le chef de l'Etat et le dirigeant du PPP. La présidence a expliqué que cette réunion vise à favoriser un échange franc sur les enjeux nationaux, espérant qu'elle permette de renforcer la coopération et la communication politiques.