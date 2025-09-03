Aller au menu Aller à la page

Raid sur le chantier de l'usine de batteries de HL-GA en Géorgie : Séoul exprime ses regrets

Write: 2025-09-05 18:43:55Update: 2025-09-05 19:44:41

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a exprimé, cet après-midi auprès du gouvernement américain, ses regrets à la suite de l’opération d'expulsion de migrants clandestins menée sur le site de construction d’une usine de batteries du consortium formé par le groupe Hyundai et LG Energy Solution (HL-GA), en Géorgie.

Les autorités américaines ont arrêté, jeudi, quelque 450 personnes, dont environ deux tiers seraient de nationalité sud-coréenne. Parmi elles, 30 s’y trouvaient en voyage d’affaires.

Lee Jae-woong, porte-parole du ministère, a déclaré que, les lois américaines ne doivent pas porter atteintes aux droits des ressortissants sud-coréens et aux activités des entreprises du pays du Matin clair qui investissent aux Etats-Unis lors de leur exécution. Il a ajouté que le consul général de l'ambassade de Corée du Sud à Washington ainsi que le consul du Consulat général d'Atlanta ont été dépêchés sur place.
