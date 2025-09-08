Raid sur le chantier de l'usine de batteries de HL-GA : rapatriement prévu ce mercredi

Photo : YONHAP News

Les négociations sur la libération des quelques 300 travailleurs sud-coréens, arrêtés par les autorités d'immigrations américaines, devraient aboutir à leur rapatriement le 10 septembre à bord d'un avion affrété.C'est ce qu'a annoncé le consul général de l'ambassade de Corée du Sud à Washington aux journalistes, devant le centre de détention du Service de l'immigration et des douanes américain (ICE), situé à Folkston, dans l'Etat de Géorgie. Selon Cho Ki-joong, une fois libérés, ses compatriotes prendront la direction de l'aéroport international de Jacksonville, en Floride. Le diplomate sud-coréen s'est engagé à les rapatrier le plus vite que possible s'ils le souhaitent.De son côté, le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé, hier, que les discussions étaient presque terminées et que l'avion affrété décollerait dès la fin des procédures administratives.Par ailleurs, le personnel de l'ambassade et du consulat général d'Atlanta continue de rencontrer les détenus pour vérifier leur état de santé et leurs conditions de détention.