Raid sur le chantier de l'usine de batteries de HL-GA : Donald Trump évoque la nécessité de former des travailleurs qualifiés américains

Write: 2025-09-08 10:34:32Update: 2025-09-08 15:22:26

Photo : YONHAP News

Le président américain a fait savoir que les relations sud-coréano-américaines ne seraient pas affectées en raison de l'arrestation, jeudi dernier, de travailleurs sud-coréens sur le site de construction d'une usine de batterie du consortium formé par le groupe Hyundai et LG Energy Solution (HL-GA), en Géorgie.

De retour de New York, où il a assisté à la finale du simple messieurs de l'US Open de tennis, Donald Trump a souligné qu'il entretenait de très bonnes relations avec Séoul, avec qui les négociations commerciales s’étaient conclus récemment. Il a ajouté qu'il était nécessaire de soutenir les investisseurs sud-coréens qui font venir la main-d’œuvre nécessaire pour combler l'absence d’ouvriers qualifiés américains dans les batteries. Le locataire de la Maison Blanche a ensuite expliqué que l'échange de personnes était impératif pour former le capital humain permettant de redynamiser les industries manufacturières des Etats-Unis.

Donald Trump aurait ainsi voulu afficher sa volonté de résoudre la situation générée par son administration qui n’a pas délivré suffisamment de visas de travail aux entreprises sud-coréennes s’installant sur le territoire américain. Il a également annoncé avoir bien compris la difficulté rencontrée par ces industriels, avant de se dire prêt à l'examiner.

Au lendemain de l’opération du Service de l'immigration et des douanes (ICE), le président américain s'en était félicitée.
