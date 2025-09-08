Démission de Shigeru Ishiba : Séoul veut préserver la dynamique avec Tokyo

Photo : YONHAP News

Séoul a réagi à l’annonce du départ du Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, en exprimant l’espoir que les relations bilatérales restent positives. Dans un communiqué, le Bureau présidentiel a indiqué suivre la situation de près, tout en rappelant qu’il s’agissait avant tout d’une affaire de politique intérieure.La présidence a néanmoins souligné l’existence d’un large consensus entre les deux pays sur la nécessité de développer une relation stable et tournée vers l’avenir. Une ligne qui reste la priorité, malgré le départ d’un dirigeant considéré comme un partisan du dialogue dans les dossiers bilatéraux sensibles.Shigeru Ishiba a officialisé sa décision en expliquant qu’il estimait le moment opportun, après une étape clé des négociations commerciales avec Washington, pour transmettre le relais à un successeur. Il avait rencontré fin août le président sud-coréen, Lee Jae Myung, pour convenir d’un renforcement de la coopération et à inscrire leurs relations dans une perspective durable. La publication conjointe d’une déclaration à l’issue du sommet avait marqué une première en dix-sept ans, soulignant la portée symbolique de cet engagement.Plusieurs noms sont déjà cités pour sa succession, dont Shinjiro Koizumi, ministre de l’Agriculture, et Sanae Takaichi, ancienne ministre des Affaires intérieures et des Communications.