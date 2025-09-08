Séoul présente un vaste plan de réorganisation gouvernementale

Photo : YONHAP News

Un plan de réorganisation gouvernementale, qui prévoit notamment le démantèlement du Parquet et la scission du ministère des Finances, a été dévoilé dimanche à l’issue d’une réunion entre le Bureau présidentiel, l’exécutif et le Minjoo.Lors d’un point presse, la présidente du comité politique de la formation au pouvoir a déclaré que la réforme du Parquet avait été discutée de manière particulièrement approfondie, en tenant compte des inquiétudes persistantes concernant l’abus de pouvoir du ministère public et l’érosion de son impartialité.Han Jeoung-ae a annoncé l’abolition du ministère public, ajoutant que, pour le remplacer, deux agences chargées respectivement de l’inculpation et de l’enquête sur les crimes graves seraient créées. La première sera placée sous l’autorité du ministère de la Justice et la seconde sous celle du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. Cette mesure devrait entrer en vigueur après un délai d’un an.Plus de détails ont ensuite été donnés par le ministre de l’Intérieur, Yun Ho-jung. Selon lui, le plan prévoit aussi la division des fonctions du ministère de l’Economie et des Finances. Les compétences liées aux politiques économiques, fiscales, financières et de trésorerie resteront confiées à l’entité actuelle, tandis que celles concernant l’élaboration et la gestion du budget seront transférées à une nouvelle, baptisée « ministère de la Planification et du Budget », placée sous l’égide du cabinet du Premier ministre.En outre, la Commission des services financiers (FSC) sera transformée en une nouvelle Commission de supervision financière, tandis que ses fonctions liées aux finances intérieures seront transférées au ministère de l’Economie et des Finances.L’amendement de la loi sur l’organisation gouvernementale en ce sens devrait prochainement être traitée à l’Assemblée nationale. En cas d’adoption, son application sera effective à partir du 2 janvier prochain, laissant ainsi au ministère de l’Economie et des Finances le temps de finaliser le budget pour 2026.