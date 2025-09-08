Réforme du Parquet : le procureur général par intérim s’exprime

Photo : YONHAP News

Après l’annonce par le pouvoir d’un plan de réorganisation gouvernementale prévoyant notamment le démantèlement du Parquet, le procureur général par intérim a déclaré, ce lundi, réfléchir profondément aux erreurs commises par le ministère public qui auraient conduit à une telle décision.Interrogé par des journalistes lors de son arrivée ce matin à son bureau, dans le sud de Séoul, Noh Man-seok a également exprimé son souhait que les futures orientations de la réforme soient définies du point de vue des citoyens. Concernant la polémique sur la possible suppression du pouvoir des procureurs en matière d’enquêtes complémentaires, il a indiqué que son institution présenterait sa position lors des discussions à venir.Pour rappel, dimanche, l’exécutif et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont dévoilé un vaste plan de restructuration du gouvernement, comprenant entre autres le remplacement du Parquet par deux nouvelles agences chargées respectivement de l’inculpation et de l’enquête sur les crimes graves.