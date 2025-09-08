Séoul souhaite reprendre les fouilles archéologiques intercoréennes

Photo : YONHAP News

L'administration du patrimoine national de Corée (KHS) a annoncé son intention de relancer l'enquête conjointe intercoréenne sur le site de Manwoldae, l'ancien palais de la dynastie Goryeo, situé à Gaesong, interrompue depuis 2018.Concernant le mont Geumgang, récemment inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco à la demande de la Corée du Nord, un système de coopération sera mis en place afin de discuter de la rénovation du temple Yujeom, l'un des quatre temples bouddhiques du site.Ces deux projets appartiennent aux programmes à réaliser durant le mandat de Lee Jae Myung, rendus publics aujourd'hui par la KHS dans le cadre de son objectif principal : « K-heritage, le patrimoine coréen, la source d'une puissance culturelle, rencontre les citoyens sud-coréens, voir le monde entier ».L'administration a également annoncé jouer le rôle de levier pour améliorer les relations intercoréennes, en cherchant à échanger du personnel, notamment à travers les projets de Manwoldae et de Yujeomsa.Pour rappel, huit séances de fouilles conjointes ont été menées sur le site de Manwoldae, de 2007 à 2018. Elles ont permis de déterminer sa superficie à 19 770 m2 et de récupérer environ 17 900 objets dont un caractère métallique, des tuiles et des céramiques.Néanmoins, la nouvelle enquête conjointe ne se fera pas dans l'immédiat, les concertations préalables entre les institutions concernées du Sud et, ensuite, celles entre les entités intercoréennes étant nécessaires.