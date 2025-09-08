Le Premier ministre promet de renforcer le rôle des investisseurs dans la croissance

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a affirmé, lundi, vouloir bâtir un système vertueux où les fruits de la croissance seront restitués aux investisseurs. En visite au siège de la Bourse de Corée (BOK), Kim Min-seok a déclaré que son gouvernement serait plus respectueux du marché des capitaux que n’importe lequel de ses prédécesseurs.Face à une conjoncture marquée par de profonds défis structurels, il a souligné que les cinq années de mandat de l’administration Lee seraient décisives pour l’avenir économique du pays. Il a promis que l’exécutif travaillerait main dans la main avec le secteur financier afin de restaurer la confiance et de répondre aux attentes des acteurs du marché.A ses côtés se trouvaient le président de la Bourse, Jung Eun-bo, des représentants de la Commission des services financiers ainsi que plusieurs analystes de grandes sociétés de courtage. Ces derniers ont estimé que les récentes performances boursières reflétaient déjà les attentes suscitées par l’agenda de réforme pro-marché du gouvernement, notamment la révision de la loi sur les sociétés. Ils ont toutefois insisté sur la nécessité de maintenir une ligne politique cohérente pour atteindre l’objectif symbolique de 5 000 points pour l’indice KOSPI.