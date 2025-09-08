Relance budgétaire : Séoul débloque 7 000 milliards de wons supplémentaires

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre et ministre des Finances a annoncé aujourd’hui un plan d’investissement public exceptionnel de 7 000 milliards de wons d’ici la fin de l’année afin de stimuler l’économie.Koo Yoon-cheol a précisé que toutes les ressources disponibles seraient mobilisées rapidement pour obtenir des résultats tangibles. Parmi les mesures prévues figurent une nouvelle série de coupons de consommation et un dispositif de remboursement des achats afin de soutenir la demande intérieure.Le ministre a toutefois reconnu que cette relance se heurtait à la contrainte de la dette publique et a annoncé le lancement en septembre d’un groupe de travail dédié à la réforme de la structure budgétaire, afin d’améliorer l’efficacité des dépenses publiques et de limiter la progression de la dette.Koo Yoon-cheol a par ailleurs annoncé que l’inflation devrait repartir à la hausse dès septembre. Après une progression limitée à 1 % le mois dernier, la hausse des prix à la consommation devrait atteindre 2 % en raison de la flambée des prix agricoles liée aux épisodes climatiques extrêmes.A l’approche de Chuseok, le gouvernement entend mettre sur le marché un volume record de produits alimentaires afin de contenir la hausse des prix et préserver le pouvoir d’achat des ménages.