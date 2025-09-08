Plan de réorganisation gouvernementale : réactions partagées de la classe politique

Photo : YONHAP News

Dans la classe politique, les réactions sont partagées au sujet du plan de réorganisation gouvernementale dévoilé dimanche. Le Minjoo a estimé, ce lundi, que la restructuration de l’Etat, qui comprend notamment le démantèlement du Parquet, devait marquer un tournant dans la réforme du pouvoir. Le parti au pouvoir a également annoncé son intention de soumettre au vote l’amendement concerné lors de la session plénière de l’Assemblée nationale, prévue le 25 septembre.La formation de centre-gauche a également salué le transfert des compétences budgétaires du ministère des Finances vers une nouvelle entité, espérant que cette mesure permettrait de mieux défendre les droits des citoyens.Certains de ses députés ont exprimé de vives inquiétudes quant au transfert de la gestion de l’énergie au ministère de l’Environnement, et ont critiqué le fait de laisser les exportations de centrales nucléaires au ministère de l’Industrie, estimant que cela témoigne d’une méconnaissance de la réalité du terrain.De son côté, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a dénoncé le projet comme un plan de « destruction » et non de « restructuration ». La principale formation de l’opposition a également évoqué des « représailles politiques » à propos de la suppression du Parquet et du possible retrait des compétences des procureurs en matière d’enquêtes complémentaires.Le parti conservateur a, en outre, appelé le Minjoo à changer son attitude et exhorté Lee Jae Myung à freiner la « cavalerie législative » de la formation présidentielle. Ces propos ont été tenus quelques heures avant le déjeuner, ce lundi, entre le président de la République, le chef du Minjoo, Jung Chung-rae, et celui du PPP, Jang Dong-hyeok.