Rencontre entre Lee Jae Myung et les dirigeants des deux camps rivaux

Photo : YONHAP News

Le président de la République, Lee Jae Myung, s’est entretenu, aujourd’hui, autour d’un déjeuner au Bureau présidentiel de Yongsan, avec le chef du Minjoo, Jung Chung-rae, et celui du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Jang Dong-hyeok.A cette occasion, le chef de l’Etat a déclaré qu’il fallait écouter non seulement le parti au pouvoir mais aussi l’opposition pour que toutes les voix du peuple soient équitablement reflétées dans la gouvernance.De leur côté, les dirigeants des deux camps ont également reconnu la nécessité d’une coopération politique. Jung a espéré que cette rencontre pourra permettre des dialogues constructifs à l’avenir. Quant à Jang Dong-hyuk, il a considéré que si Lee joue un rôle central dans la restauration de la politique, sa formation s’y associera pour défendre les intérêts du peuple.Cependant, les tensions ont persisté autour des questions législatives. Le chef du parti de centre-gauche a appelé à la coopération en affirmant que, face à la fin d’un conflit national, il ne devait pas y avoir de clivage partisan. Il a insisté sur la nécessité d’unir les forces pour la réforme du Parquet.Pour sa part, le chef du mouvement conservateur a exprimé des inquiétudes au sujet des enquêtes des procureurs spéciaux. Il a également demandé au président d’opposer son veto aux projets de loi visant à prolonger les enquêtes spéciales ou à instaurer une juridiction spéciale.Enfin, les deux camps rivaux sont convenu de créer une instance de concertation bipartite sur l’économie et les questions de vie quotidienne. Selon leurs porte-parole, cette structure devra produire des résultats concrets et non se limiter à une démarche symbolique.Par ailleurs, après le déjeuner, le président Lee et le patron du PPP ont échangé sur la « restauration de la politique » et sur des propositions précises, telles que l’emploi des jeunes, l’assouplissement de la fiscalité sur les actions et le soutien au secteur de la construction locale.