Raid sur le chantier de l'usine de batteries de HL-GA : la date du rapatriement reste indéterminée

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu’il négociait avec la partie américaine pour l’organisation du rapatriement des ressortissants sud-coréens détenus par le Service de l'immigration et des douanes (ICE). La date précise du vol charter qui sera affrété n’est cependant pas encore fixée.Selon un responsable du ministère, le retour en Corée du Sud se fera sous la forme juridique du « départ volontaire » prévue par la loi américaine sur l’immigration. Ceux qui souhaitent rester aux États-Unis devront se soumettre à une procédure judiciaire. Le gouvernement vise toutefois, dans un premier temps, à rapatrier l’ensemble des personnes détenues.Toujours selon le responsable, environ 250 travailleurs ont exprimé leur souhait de rentrer et ont déjà bénéficié d’un entretien consulaire. Il a précisé que la date de leur retour n’est pas encore arrêtée en raison des démarches administratives qui doivent encore être effectuées, telles que la confirmation de la volonté de départ volontaire et l’enregistrement pour l’embarquement. Bien que des informations aient circulé selon lesquelles un vol pourrait décoller dès le 10 septembre, il semble qu’un délai supplémentaire soit nécessaire pour finaliser les procédures.Par ailleurs, les détenus n’ont rapporté aucun problème de santé particulier, aucune préoccupation concernant leurs conditions de détention et aucun cas de violation des droits humains. Le ministère a toutefois indiqué demander en permanence à l’ICE qu’ils ne soient pas soumis à des conditions dégradantes ni à un traitement injuste.