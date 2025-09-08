Apec : Donald Trump prépare sa visite

Photo : YONHAP News

Le président américain se prépare à participer au sommet du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec), qui se tiendra à Gyeongju cet automne. C’est ce qu’a rapporté CNN le 6 septembre.Alors que la participation de Kim Jong-un reste incertaine, l’administration Trump semble accorder davantage d’importance à une rencontre avec le dirigeant chinois, Xi Jinping. L’élargissement des investissements et de la coopération économique apparaît également comme l’un des principaux objectifs de ce déplacement en Corée du Sud.Citant trois responsables du gouvernement américain, CNN a indiqué que le locataire de la Maison Blanche et ses conseillers ont déjà commencé les préparatifs en coulisses pour cette participation à l’Apec.Le média américain souligne que ce déplacement intervient à un moment délicat dans les relations entre Trump, Xi et Kim. Trump avait exprimé son mécontentement sur Truth Social après avoir vu les dirigeants nord-coréen, chinois et russe afficher leur proximité lors du défilé militaire organisé la semaine dernière à l’occasion du 80e anniversaire du Jour de la victoire contre le Japon.