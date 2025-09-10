77e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord : Xi adresse un message à Kim

Xi Jinping a adressé ses félicitations à Kim Jong-un à l’occasion du 77e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, célébré le 9 septembre.
Selon la KCNA, l'agence de presse officielle nord-coréenne, le président chinois a souligné que la Chine et la Corée du Nord sont « des voisins liés par les montagnes et les rivières », qualifiant la relation de stratégique et inébranlable. Il a également évoqué la récente visite du dirigeant nord-coréen à Pékin pour les cérémonies du 80e anniversaire du Jour de la victoire contre le Japon, en saluant leur rencontre qui a permis d’élaborer une feuille de route pour l’avenir des relations bilatérales.
Le média du régime a rapporté que Xi souhaite intensifier la communication stratégique et renforcer les visites de haut niveau pour approfondir la coopération dans le cadre du développement socialiste commun.
La missive du dirigeant chinois a également été publiée à la une du Rodong, le quotidien lu par les habitants nord-coréens.