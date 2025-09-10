77e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord : Xi adresse un message à Kim

Photo : YONHAP News

Xi Jinping a adressé ses félicitations à Kim Jong-un à l’occasion du 77e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, célébré le 9 septembre.Selon la KCNA, l'agence de presse officielle nord-coréenne, le président chinois a souligné que la Chine et la Corée du Nord sont « des voisins liés par les montagnes et les rivières », qualifiant la relation de stratégique et inébranlable. Il a également évoqué la récente visite du dirigeant nord-coréen à Pékin pour les cérémonies du 80e anniversaire du Jour de la victoire contre le Japon, en saluant leur rencontre qui a permis d’élaborer une feuille de route pour l’avenir des relations bilatérales.Le média du régime a rapporté que Xi souhaite intensifier la communication stratégique et renforcer les visites de haut niveau pour approfondir la coopération dans le cadre du développement socialiste commun.La missive du dirigeant chinois a également été publiée à la une du Rodong, le quotidien lu par les habitants nord-coréens.