Raid sur le chantier de l'usine de batteries de HL-GA : Cho Hyun part pour les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est envolé, lundi, pour les Etats-Unis afin de finaliser les négociations avec les autorités américaines sur la libération des travailleurs arrêtés par le Service américain de l’immigration et des douanes (ICE), jeudi dernier.Cho Hyun doit s’entretenir, mardi à Washington, avec le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio. Il cherchera à obtenir des assurances concernant l’absence de désavantages pour un éventuel retour sur le sol américain des personnes optant pour le départ volontaire. Des problèmes liés aux visas de travail rencontrés par les entreprises sud-coréennes investissant aux Etats-Unis seront aussi discutés.Avant son départ, le ministre a participé à une séance de questions-réponses de la commission parlementaire des Affaires étrangères. A cette occasion, il a déclaré que son ministère avait fait part de ses regrets au département d’Etat américain, et que Washington réagissait rapidement aux demandes formulées par Séoul pour résoudre la situation. Il a aussi exprimé sa volonté de régler de manière fondamentale la question des visas de travail, précisant que deux options étaient envisagées : soit l’obtention d’un quota annuel de permis de séjour dans le cadre du visa H-1B, destiné aux professionnels spécialisés, soit la création d’un visa E-4 exclusivement réservé aux ressortissants sud-coréens, par voie législative. Dans ce dernier cas, un premier projet de loi en ce sens, visant 15 000 travailleurs par an, avait déjà été présenté en 2012 au Congrès américain, mais reste toujours en suspens.Par ailleurs, alors que le gouvernement sud-coréen accélère ses démarches pour organiser le départ volontaire des détenus, une haute responsable américaine a durci le ton. La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a affirmé lundi que la plupart des personnes arrêtées à la suite du raid en Géorgie seraient « expulsées conformément à la loi », ajoutant que certaines devraient « assumer la responsabilité de s’être livrées à d’autres activités criminelles ».