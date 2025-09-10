SDD : le ministre de la Défense reçoit ses homologues japonais et philippin

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense s’est entretenu hier en tête-à-tête avec ses homologues japonais et philippin, en déplacement en Corée du Sud pour la 14e édition du Dialogue de Séoul sur la défense (SDD).Les discussions entre Ahn Gyu-back et Gen Nakatani ont porté pour l’essentiel sur le dossier nord-coréen et la coopération Séoul-Tokyo en matière de défense. Ils sont alors convenus de travailler ensemble, mais également avec Washington, face aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang.Dans un communiqué de presse, publié à l’issue de leur échange, les deux ministres ont reconfirmé leur ferme volonté de dénucléariser la péninsule de manière complète et de répondre conjointement à l’approfondissement de la coopération militaire nord-coréano-russe. Avant de se réjouir de la première venue à Séoul d’un chef de la défense nippon en dix ans alors que cette année marque le 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques bilatérales.Ahn et Nakatani ont également affiché leur convergence sur la nécessité pour les deux voisins de tourner leur coopération de sécurité vers l’avenir et d’explorer les possibilités de coopérer dans les domaines des sciences et des technologies avancées, dont l’IA, de façon à ce que cela soit mutuellement bénéfique et orienté vers le futur. C’est la première fois que les ministres de la Défense sud-coréen et japonais font état d'une collaboration en la matière.Lors de son entrevue avec son homologue philippin, Gilberto Teodoro, Ahn a tenu à rappeler que les Philippines sont le premier pays d’Asie à avoir participé à la guerre de Corée et les a remerciées de toujours faire partie du Commandement des Nations unies en Corée (UNC). Ils se sont en outre engagés à étendre le partenariat stratégique entre les deux nations, établi l’an dernier, au domaine de la défense. Avant de saluer la contribution des entreprises sud-coréennes au renforcement des capacités sécuritaires des Philippines.