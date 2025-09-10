Descente des autorités de l’immigration à Koreatown à Los Angeles

Photo : YONHAP News

Alors que le raid anti-immigration mené jeudi dernier sur un chantier en Géorgie, aux Etats-Unis, qui a conduit à l’arrestation d’environ 300 travailleurs sud-coréens, continue de susciter l’inquiétude, une autre descente, effectuée la veille à Los Angeles, a été révélé lundi par des médias locaux.Le 3 septembre, une dizaine d’agents fédéraux de l’immigration, lourdement armés, ont fait irruption dans le Koreatown, en plein cœur de la ville, et arrêté cinq employés d’une station de lavage auto en situation irrégulière. Aucun ressortissant sud-coréen ne figurait parmi eux, mais l’opération a toutefois provoqué surprise et anxiété au sein de la communauté coréenne locale.Dans un communiqué, la maire de Los Angeles a exprimé sa vive préoccupation. Elle a rappelé que la station de lavage visée était un lieu bien connu des habitants et qu’une telle opération ne pouvait qu’affecter la communauté dans son ensemble. Karen Bass a souligné que les communautés immigrées constituent l’un des piliers de la ville et qu’elles ont droit à être protégées et soutenues, appelant à la suspension immédiate de telles opérations.Un responsable de l’association des ressortissants coréens à Los Angeles a, pour sa part, estimé que cet incident mettait en lumière les pratiques d’emploi non conformes, qui concernent même des établissements de grande taille. Il a ajouté que les Coréens étaient particulièrement exposés aux conséquences du renforcement des contrôles de l’immigration et du durcissement des règles de visa aux Etats-Unis, appelant Séoul à prendre des mesures institutionnelles nécessaires.