Accord commercial Séoul-Washington : début des négociations sur les détails

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont entamé, aujourd’hui à Washington, leurs négociations opérationnelles visant à finaliser leur récent accord commercial. Celui-ci a été scellé le 30 juillet et limite à 15 % les droits de douane sur la plupart des produits sud-coréens au lieu des 25 % que Donald Trump menaçait d’imposer. Les dirigeants des deux pays l’ont reconfirmé dans son ensemble, lors de leur sommet, le 25 août à la Maison Blanche. Mais les derniers détails doivent encore être réglés.Les discussions en cours portent notamment sur les barrières non tarifaires et sur le plan d’investissement de Séoul sur le sol américain à hauteur de 350 milliards de dollars, dont 150 dans la construction navale et 200 dans les industries stratégiques.A propos de ce dernier, la Corée du Sud veut que ses investissements directs s’élèvent aux environs de 5 % afin d’apporter son soutien indirect sous forme de prêts et de garanties. Au contraire, les Etats-Unis revendiquent des investissements directs beaucoup plus importants.Sur les barrières non tarifaires, les deux alliés étaient convenus de renforcer leur coopération en matière de contrôle sanitaire des fruits et des légumes américains importés. Mais Washington continue de presser Séoul d’alléger rapidement les réglementations en la matière.Si les négociations de travail aboutissent, leurs résultats seront ensuite définis lors des concertations de responsables de rang ministériel des deux pays.