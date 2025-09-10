Kim Jong-un assiste à l’essai d’un moteur à combustible solide en fibre de carbone

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a testé, lundi, un moteur à combustible solide en présence de son dirigeant. C’est ce qu’a rapporté, aujourd'hui, la KCNA.Selon l’agence de presse officielle du régime, il s’agissait du neuvième et dernier essai au sol d’un moteur à forte poussée fabriqué en matériau composite de fibre de carbone, mené conjointement par le Bureau général des missiles et l’Institut de recherche sur les matériaux chimiques. L'engin devrait équiper le nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-19, mais aussi le Hwasong-20, actuellement en développement.Kim Jong-un a déclaré que son développement marquait « un tournant majeur » dans le renforcement des capacités nucléaires stratégiques du régime. Le 1er septembre, peu avant son départ pour Pékin afin d’assister au défilé militaire célébrant le 80e anniversaire du Jour de la victoire contre le Japon, il avait déjà inspecté la production de composites en fibre de carbone et la fabrication de ce nouveau moteur. Le média d’Etat avait alors indiqué que ce dernier serait intégré à la série des Hwasong-19 et Hwasong-20.Avec cette mise au point, Pyongyang pourrait accélérer le développement de ses ICBM capables d’atteindre le continent américain, tout en intensifiant sa démonstration de force.A Séoul, un haut responsable du ministère de la Réunification a suggéré que le royaume ermite souhaitait envoyer un message à l’étranger, étant donné que cette nouvelle a été rapportée en détail par la KCNA et brièvement par le Rodong Sinmun, à destination de la population nord-coréenne. Le quotidien a plutôt mis l’accent sur la visite de Kim Jong-un sur le site de construction d’un hôpital en province.