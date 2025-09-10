La motion pour l’arrestation de Kweon Seong-dong a été présentée au Parlement

Photo : YONHAP News

La demande d’autorisation parlementaire d’arrestation visant le député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kweon Seong-dong, a été présentée ce mardi en séance plénière à l’Assemblée nationale. Selon le secrétariat du Parlement, cette motion avait été transmise par le gouvernement le 1er septembre.L'occupant du Perchoir doit la soumettre au vote dans un délai de 24 à 72 heures à compter de sa présentation en séance plénière. Le scrutin devrait se tenir les 11 ou 12 septembre, la séance de demain étant réservée au discours du représentant du PPP en tant que groupe de négociation parlementaire.Pour rappel, l’équipe du procureur spécial Min Joong-ki avait demandé, le 28 août, la délivrance d’un mandat d’arrêt contre Kweon dans le cadre de son enquête sur plusieurs allégations liées à l’ancienne Première dame, Kim Keon-hee. Le député conservateur est soupçonné d’avoir accepté 100 millions de wons de l’Eglise de l’Unification, autour de l’élection présidentielle de 2022, en échange de faveurs politiques auprès du candidat de son camp d’alors, Yoon Suk Yeol. L'accusé avait annoncé renoncer à son immunité parlementaire lorsque le procureur demanderait un mandat d'arrêt.