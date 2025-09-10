KDI : la consommation atténue le ralentissement économique

Photo : YONHAP News

Dans son rapport mensuel sur la conjoncture publié aujourd’hui, le Korea Development Institute (KDI) a estimé que, malgré le faible investissement dans la construction, le ralentissement économique s’atténuait légèrement sous l’effet de la consommation.Jung Kyu-chul, directeur des prévisions économiques du KDI, a expliqué que les bons de consommation avaient eu un impact immédiat, contribuant à une amélioration modeste de l’économie nationale.En juillet, les ventes au détail ont progressé, soutenues par l’allègement de la taxe sur la consommation individuelle, qui a stimulé la hausse des ventes de voitures particulières de 12,9 %. Hors automobile, elles ont également rebondi par rapport au mois précédent, accentuant le redressement.La production des secteurs de services directement liés à la consommation, tels que l’hébergement, la restauration, les arts, les sports et les loisirs, est passée d’une tendance à la baisse à une reprise.En août, l’indice de confiance des consommateurs s’est établi à 111,4, au-dessus du seuil de référence fixé à 100. Selon l’institut de recherche financé par l’État, la poursuite des politiques publiques de soutien à la demande pourrait permettre le maintien de cette dynamique.Les exportations du mois dernier, de leur côté, ont affiché une progression limitée. Si les semi-conducteurs ont enregistré un bond de 32,8 % en moyenne quotidienne et l’automobile une croissance soutenue de 13,6 %, les autres catégories de produits ont reculé de 3,0 %, en raison de la dégradation de l’environnement commercial international.