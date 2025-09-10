Cinéma : « No Other Choice » en tête des réservations

Photo : YONHAP News

Le nouveau film de Park Chan-wook, « No Other Choice », s’est hissé au sommet du classement des réservations alors qu’il reste plus de deux semaines avant sa sortie en salles en Corée du Sud.Prévu pour le 24 septembre, le long-métrage a déjà dépassé les 120 000 spectateurs en préventes. Selon les données du système intégré de billetterie des cinémas, ce matin, il affichait près de 30 % des réservations en temps réel, détrônant « Demon Slayer » actuellement en tête du box-office.Cette performance survient plus tôt que pour la plupart des œuvres ayant franchi le seuil des dix millions d’entrées. « Seoul Spring » et « The Roundup : Punishment », qui ont chacun rassemblé 13 et 11 millions de spectateurs, avaient atteint la première place des réservations dix jours avant leur sortie. De son côté, « Exhuma », sorti l’an dernier, n’avait vu ses préventes s’envoler que quatre jours avant son lancement.