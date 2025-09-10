Raid sur le chantier de l'usine de HL-GA : un vol charter partira mercredi pour Atlanta

Photo : YONHAP News

Un vol charter affrété pour rapatrier les ressortissants sud-coréens placés en détention à la suite du raid mené jeudi dernier par les autorités américaines de l’immigration en Géorgie, aux Etats-Unis, devrait quitter la Corée du Sud ce mercredi au plus tôt.L’avion de la compagnie Korean Air, doté de 368 sièges, pourrait ramener l’ensemble des quelque 300 sud-Coréens arrêtés lors de la descente sur le chantier d’une usine de batteries du consortium Hyundai–LG Energy Solution (HL-GA), s’ils choisissent de rentrer.L’appareil doit décoller d’Incheon demain matin pour atterrir à l’aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta, situé à environ 400 km du centre de détention du Service américain de l’immigration et des douanes (ICE) de Folkston. Une fois libérés, les travailleurs souhaitant regagner leur pays devront effectuer un trajet en voiture d’environ quatre heures et demie avant de monter à bord de l’avion.Si leur libération se déroule comme prévu, ils pourraient arriver en Corée du Sud le 11 ou le 12 septembre. Le coût du vol, estimé à environ un milliard de wons, soit un peu plus de 600 000 euros, sera pris en charge par LG Energy Solution.