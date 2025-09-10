Apec : le Gyeongsang du Nord en campagne promotionnelle en Malaisie

Photo : YONHAP News

A l’approche du sommet du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec), le Gyeongsang du Nord, où se situe Gyeongju, la ville hôte, et la Gyeongsangbuk-do Culture and Tourism Organization (GCTO) ont participé au « MATTA Fair 2025 » tenu du 5 au 8 septembre en Malaisie. L’objectif consistait à convertir l’intérêt grandissant pour la culture coréenne en séjours touristiques dans la région.Sous le thème de l’« automne et de l’hiver », saisons inexistantes en Malaisie, le pavillon du Gyeongsang du Nord a mis en avant les lieux de tournage de séries et les sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les hôtes accueillaient les visiteurs vêtus d’uniformes inspirés des costumes traditionnels de l’ancien royaume de Silla et des habits de ses élites, les Hwarang.Kim Byung Gon, directeur du département culture, tourisme et sports de la province, a déclaré que, en tant qu'hôte de l'Apec, le Gyeongsang du Nord intensifiera ses efforts pour mettre en valeur ses atouts et attirer davantage de touristes étrangers, afin de leur faire découvrir une région considérée comme le berceau de la K-culture.