Raid sur le chantier de l'usine de HL-GA : Lee Jae Myung exprime sa responsabilité

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a déclaré ressentir une lourde responsabilité en tant que chef de l’État à propos de la vaste opération ayant conduit à la détention de ressortissants sud-coréens en Géorgie, aux États-Unis. Il a exprimé sa compassion face à cet événement soudain.Dans ses propos, tenus lors du conseil des ministres aujourd'hui, le président a affirmé que le gouvernement mènera rapidement et en étroite concertation avec les autorités américaines, des réformes institutionnelles adéquates afin qu’un tel cas ne se répète pas.Le dirigeant a demandé aux ministères concernés de gérer la situation avec la plus grande attention jusqu’au retour en toute sécurité des détenus. Avant d’insister pour qu’aucune « atteinte injustifiée aux activités des citoyens et des entreprises sud-coréens, essentielles au développement conjoint de la Corée du Sud et des États-Unis », ne puisse plus jamais se reproduire.