Raid en Géorgie : le vol charter doit décoller d’Atlanta à 14h30 et Washington explore des solutions pour les visas

Photo : YONHAP News

Selon des sources diplomatiques, un avion charter doit décoller aujourd'hui d’Atlanta, à 14h30 heure locale, pour rapatrier les quelque 300 travailleurs sud-coréens arrêtés lors de la descente anti-immigration sur le chantier de l'usine de HL-GA. Toutefois, aucune information ne confirme s'ils ont tous opté pour la sortie volontaire du territoire.Par ailleurs, la Maison Blanche a indiqué que le département de la Sécurité intérieure, chargé de l’ensemble des politiques migratoires, et celui du Commerce, responsable de l’accueil des investissements étrangers, œuvraient conjointement à résoudre les problèmes liés à la délivrance de visas de travail aux employés d’entreprises étrangères.Sa porte-parole a fait ces remarques, lundi lors d’un point presse, en réponse à une question sur les mesures envisagées par l’administration américaine après l’arrestation massive de travailleurs sud-coréens en Géorgie.Karoline Leavitt a rappelé que Donald Trump avait récemment remercié les compagnies étrangères investissant aux Etats-Unis et exprimé le souhait qu’elles fassent venir leur personnel hautement qualifié. Elle a ajouté que le président américain souhaitait également que ces entreprises embauchent des travailleurs locaux, formés par des talents étrangers.