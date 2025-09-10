Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

International

Raid en Géorgie : le vol charter doit décoller d’Atlanta à 14h30 et Washington explore des solutions pour les visas

Write: 2025-09-10 09:03:46Update: 2025-09-10 13:47:32

Raid en Géorgie : le vol charter doit décoller d’Atlanta à 14h30 et Washington explore des solutions pour les visas

Photo : YONHAP News

Selon des sources diplomatiques, un avion charter doit décoller aujourd'hui d’Atlanta, à 14h30 heure locale, pour rapatrier les quelque 300 travailleurs sud-coréens arrêtés lors de la descente anti-immigration sur le chantier de l'usine de HL-GA. Toutefois, aucune information ne confirme s'ils ont tous opté pour la sortie volontaire du territoire.

Par ailleurs, la Maison Blanche a indiqué que le département de la Sécurité intérieure, chargé de l’ensemble des politiques migratoires, et celui du Commerce, responsable de l’accueil des investissements étrangers, œuvraient conjointement à résoudre les problèmes liés à la délivrance de visas de travail aux employés d’entreprises étrangères.

Sa porte-parole a fait ces remarques, lundi lors d’un point presse, en réponse à une question sur les mesures envisagées par l’administration américaine après l’arrestation massive de travailleurs sud-coréens en Géorgie.

Karoline Leavitt a rappelé que Donald Trump avait récemment remercié les compagnies étrangères investissant aux Etats-Unis et exprimé le souhait qu’elles fassent venir leur personnel hautement qualifié. Elle a ajouté que le président américain souhaitait également que ces entreprises embauchent des travailleurs locaux, formés par des talents étrangers.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >