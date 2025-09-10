Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Intercoréen

77e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord : Kim Jong-un affirme une « position extraordinaire » irréversible

Write: 2025-09-10 09:45:18Update: 2025-09-10 09:54:40

77e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord : Kim Jong-un affirme une « position extraordinaire » irréversible

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 77e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, Kim Jong-un a réaffirmé sa volonté de consolider son statut d'Etat nucléaire. Selon l'agence de presse officielle, la KCNA, il a pris la parole hier au palais de Mansudae à Pyongyang, lors d'une cérémonie de célébration.

Dans son discours, sans évoquer explicitement l’arme atomique, le dirigeant nord-coréen a déclaré que les 77 années de construction nationale ont conduit le pays à une « position extraordinaire », faisant ainsi allusion à son statut de puissance nucléaire. Il a ajouté que rien ne pourrait compromettre le statut absolu et la sécurité du régime, ni renverser le courant qu’il a créé, laissant entendre un refus de renoncer à son arsenal nucléaire.

Kim III a également rendu hommage non seulement aux travailleurs et aux soldats de l’armée populaire, mais aussi aux troupes nord-coréennes engagées dans des opérations militaires à l’étranger, évoquant ainsi les forces envoyées en Russie.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >