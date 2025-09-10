Accord commercial Séoul-Washington : tenue des premières négociations de travail

Photo : YONHAP News

Les premières négociations de travail sur les détails de l'accord commercial conclu entre la Corée du Sud et les Etats-Unis se sont tenues le 8 septembre à Washington. La délégation sud-coréenne comprenait de hauts responsables des ministères de l’Industrie et des Finances, tandis que, du côté américain, étaient présents des responsables du département du Commerce et du Bureau du représentant au commerce (USTR).Les deux parties se sont notamment penchées sur la mise en œuvre des investissements de 350 milliards de dollars promis par Séoul, en contrepartie d’une réduction des tarifs douaniers réciproques américains de 25 à 15 %. Elles ont toutefois affiché leurs divergences sur la responsabilité concernant leur affectation et le partage des bénéfices qui en découleront.Par ailleurs, lors d’un forum organisé mardi par le Club des journalistes de radiodiffusion coréens (BJC), le conseiller présidentiel à la coordination politique a reconnu les difficultés rencontrées dans les discussions. Selon Kim Yong-beom, Washington exigerait de Séoul autant de concessions que celles obtenues auprès de Tokyo, jugées excessives. Une situation qui risque de prolonger les négociations bilatérales.