Emplois : augmentation de 166 000 en août

Photo : YONHAP News

En août, le nombre d'emplois a augmenté de 166 000 en glissement annuel pour atteindre 28,97 millions en Corée du Sud. C’est le troisième mois de suite que la hausse dépasse 100 000.Par tranche d'âge, les soixantenaires et les trentenaires ont affiché une croissance, mais les personnes dans la vingtaine, les quadragénaires et les quinquagénaires ont régressé.Par secteur, les services de santé et de bien-être social ont gagné 304 000 nouveaux travailleurs, et les services de l’éducation 48 000. En revanche, l’agriculture, la sylviculture et la pêche en comptabilisent 138 000 de moins. La construction et l’industrie manufacturière ont également vu leurs effectifs baisser de 132 000 et 61 000.Le taux d’emploi était de 63,6 %, en légère progression de 0,1 point. Celui des 15 à 64 ans, utilisé comme référence par l’OCDE, a atteint 69,9 %. Chez les jeunes de 15 à 29 ans, ce taux a diminué de 1,6 % pour s'établir à 45,1 %.La population inactive, quant à elle, est montée de 0,1 % pour s'élever à 16,2 millions d'individus.