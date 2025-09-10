JYP nommé à la tête du comité présidentiel sur la promotion culturelle

Photo : YONHAP News

Park Jin-young a été choisi pour occuper le poste de co-président du comité présidentiel sur les échanges culturels populaires. Cet organe a été créé dans le cadre de la mise en œuvre des promesses électorales de Lee Jae Myung. L’annonce a été faite mardi par le secrétaire général du cabinet présidentiel lors d’un point presse.Pour justifier cette nomination, Kang Hoon-sik a affirmé que le fondateur de JYP Entertainment comptait parmi les artistes les plus représentatifs de la Corée du Sud, tout en soulignant les efforts qu’il avait déployés pour promouvoir la K-pop dans le monde. Il a ajouté être convaincu que le chanteur-compositeur-producteur de 53 ans contribuerait à faire de la Corée du Sud un pays où la culture s’épanouit, en partageant la culture coréenne avec le monde tout en permettant aux sud-Coréens de découvrir davantage d’autres cultures.Park, qui s’est fait connaître par le grand public avec « Ne me quitte pas » en 1994, siégera à la tête de ce nouveau comité aux côtés du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Choi Hwi-young.Par ailleurs, l’ancienne députée Kim Jin-ai a été nommée pour diriger le comité présidentiel sur la politique architecturale, tandis que Cho Sung-joo, directeur du Service coréen des informations juridiques (KLIS), a été choisi conseiller présidentiel chargé des affaires du personnel.