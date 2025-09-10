IA : Samsung Electronics leader en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics domine largement la course à l’intelligence artificielle (IA) en Corée du Sud. C'est ce que révèle un rapport publié ce matin par le cabinet CEO SCORE qui a évalué 191 entreprises sur six critères, notamment les brevets, les activités académiques et les effectifs spécialisés.Le géant de l'électronique a décroché la première place dans tous les domaines avec un score de 600 points. Il a enregistré 1 079 brevets déposés, 59 publications d'articles, ainsi que 50 872 spécialistes en technologies de l’IA.Loin derrière, Naver (162,9 points), le principal moteur de recherche sud-coréen, devance LG (155,9 points). Viennent ensuite la société de jeux-vidéo Krafton et l'opérateur de télécommunication KT.Néanmoins, les entreprises du pays du Matin clair restent encore en retrait par rapport aux poids lourds américains. Concernant le nombre d’articles publiés dans les trois principales conférences d’IA, Alphabet arrive en tête avec 820 publications, suivi par Microsoft, Meta et Amazon. Samsung ne se classe qu’à la 12e place avec 59. Naver et LG figurent aux 30e et 40e rangs.