Festival de littérature coréenne : coup d'envoi le 12 septembre

Photo : YONHAP News

La première édition du Festival de littérature coréenne se déroulera du 12 au 25 septembre aux quatre coins du pays, notamment dans le quartier de Daehangno à Séoul.Organisée par le ministère de la Culture, cette manifestation vise à prolonger l’intérêt accru pour la littérature coréenne, depuis l’attribution du prix Nobel à l’écrivaine Han Kang en 2024, et de promouvoir ses valeurs. Elle regroupe plusieurs rendez-vous existants, comme le Seoul International Writers’ Festival (SIWF) et la Semaine de la littérature, ainsi que le projet « Partage de la littérature ».Le coup d’envoi sera donné à Ground Seoul dans le quartier d'Insa-dong, par une rencontre entre Hyun Ki-young et Yan Lianke, deux auteurs emblématiques de la Corée du Sud et de la Chine. Du 13 au 17 septembre, dix écrivains venus de huit pays, dont la France, les Etats-Unis, la Chine, le Japon et la Suède, échangeront avec leurs confrères sud-coréens et rencontreront le public. Parmi eux, la sud-Coréenne Lee Suzy, les Français Victoria Mas et Adrien Parlange, le Suédois Jonas Hassen Khemiri, ou encore la Japonise Yumi Fuzuki.Une soixantaine de musées, librairies et bibliothèques à travers le pays participent aussi au festival avec des programmes variés. Le Musée de Tapgol tiendra une exposition spéciale marquant le 300e anniversaire du roman « Rêve de neuf nuages » jusqu’au 20 septembre.Le ministère espère que ces événements permettent de partager le plaisir de la lecture, tout en renforçant le soutien à la création, afin de faire rayonner dans le monde la littérature coréenne, source de la K-culture.