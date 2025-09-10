Séoul présentera les détails des 15 projets « super innovants » d’ici novembre

Photo : YONHAP News

Le gouvernement élaborera un plan détaillé pour mettre en œuvre 15 projets permettant une transition vers une « économie super innovante ». C’est ce qui a été décidé, ce matin, lors d’une réunion des ministres concernés sur la stratégie de croissance et le renforcement de la compétitivité industrielle, tenue sous la présidence du ministre de l’Economie et des Finances, Koo Yun-cheol.L’exécutif prévoit de mettre sur pied des groupes de travail chargés et d’organiser une première réunion, d’ici la fin du mois, afin de discuter des rôles des organismes participants et des modalités de gestion. En outre, une feuille de route détaillant les projets sera présentée entre octobre et novembre.Ceux-ci se déclinent en trois catégories. Dans celle des matériaux et composants de pointe, le gouvernement vise à porter le taux d’indépendance technologique à 20 % d’ici 2030 dans le domaine des semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium (SiC), contre 10 % actuellement, et à développer des technologies nationales propres pour le confinement du gaz naturel liquéfié (GNL).Dans le domaine du climat et de l’énergie, figure notamment une initiative pour développer des cellules solaires de nouvelle génération.Enfin, dans la catégorie baptisée « K Boom Up », des projets de promotion dans le monde des produits culturels, pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques « made in Korea » seront mis en œuvre.