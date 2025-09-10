Apec : Gyeongju se prépare pour accueillir les invités

Photo : YONHAP News

A 50 jours de l’ouverture du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), les préparatifs s’accélèrent à Gyeongju, dans le sud-est de la Corée du Sud. L'événement, prévu le 31 octobre, rassemblera plus de 20 000 visiteurs, dont les délégations des 21 pays membres, soit près de 4 000 personnes, ainsi que des industriels et des journalistes.La construction de la salle de banquet dans la cour centrale du musée national de Gyeongju est achevée à 85 %. La salle du sommet est aménagée au centre de congrès HICO, avec un salon VIP, des salles de réunion bilatérale et des cabines d’interprétation simultanée.Côté hébergement, les principaux hôtels de la région ont rénové leurs installations afin de proposer 35 chambres pour les chefs d’Etat ou de gouvernement. Les autorités locales estiment que jusqu'à 30 000 personnes pourront être logées dans un rayon de 10 km autour du HICO.Le gouverneur du Gyeongsang du Nord, Lee Cheol-woo, a souligné que l'Apec étant suivi dans le monde entier, la priorité restait la sécurité, assurant qu'un dispositif sans faille sera mis en place face à tous les dangers potentiels, des intempéries, aux séismes en passant par les fortes affluences.