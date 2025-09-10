Apec : Séoul mise sur la K-Culture pour séduire le monde

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et les autorités locales veulent profiter de la tenue du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu fin octobre à Gyeongju, pour séduire le monde en mettant en avant les contenus sud-coréens. Dans le contexte où le film d'animation « KPop Demon Hunters » est un succès planétaire, ils comptent tirer parti de cet engouement.Parmi les grands rendez-vous, un défilé de mode en hanbok, costume traditionnel coréen, se tiendra sur le site du pont de Woljeong. La mise en scène mêlera les éléments tels que la cuisine, l'architecture, le papier et l’alphabet coréen, le hangeul.Ensuite, un spectacle d'art numérique, avec des éclairages nocturnes, des installations artistiques, des drones et des lasers aura lieu dans le complexe touristique de Bomun. Enfin, un concert de k-pop réunira plusieurs artistes renommés et des musiciennes féminines des pays membres de l'Apec dans la zone historique orientale de la ville.Le dîner des dirigeants s’accompagnera de performances musicales et d’expériences culinaires coréennes. Les événements pour les personnalités économiques ne font pas exception. Ils seront enrichis de programmes culturels comme le salon des alcools traditionnels, l'exposition d'art ainsi que des expériences dans les domaines de la beauté et de la médecine.